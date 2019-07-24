У Москві Навального затримали біля його дому
Він написав у себе в Instagram, що вийшов побігати і купити дружині квіти, але на нього чекав автобус з бійцями ОМОНу, йдеться у "Радіо Свобода".
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити понад 22 тисяч євро опозиціонеру Олексію Навальному за його домашній арешт. Суд визнав, що Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст.
Раніше Навальний виграв у ЄСПЛ іншу справу проти Росії: держава виплатить йому 67 тисяч євро.
Нагадаємо, що російського опозиційного політика Олексія Навального 24 вересня затримали на виході із спецприймальника відразу після того, як він відбув 30 діб арешту.
Читайте також: Колишній депутат Держдуми Росії Боровий попросив у США політичного притулку
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн