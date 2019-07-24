У Москві Навального затримали біля його дому

Політика відвезли до відділу МВС в Данилівському районі Москви.

Він написав у себе в Instagram, що вийшов побігати і купити дружині квіти, але на нього чекав автобус з бійцями ОМОНу, йдеться у "Радіо Свобода".

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити понад 22 тисяч євро опозиціонеру Олексію Навальному за його домашній арешт. Суд визнав, що Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст.

Раніше Навальний виграв у ЄСПЛ іншу справу проти Росії: держава виплатить йому 67 тисяч євро.