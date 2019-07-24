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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Москві Навального затримали біля його дому

У Москві біля під’їзду його будинку затримали опозиційного політика Олексія Навального
Політика відвезли до відділу МВС в Данилівському районі Москви.
У Москві Навального затримали біля його дому Олексій Навальний. Фото: vidomosti-ua.com

Він написав у себе в Instagram, що вийшов побігати і купити дружині квіти, але на нього чекав автобус з бійцями ОМОНу, йдеться у "Радіо Свобода".

 

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити понад 22 тисяч євро опозиціонеру Олексію Навальному за його домашній арешт. Суд визнав, що Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст.

Раніше Навальний виграв у ЄСПЛ іншу справу проти Росії: держава виплатить йому 67 тисяч євро.

Нагадаємо, що російського опозиційного політика Олексія Навального 24 вересня затримали на виході із спецприймальника відразу після того, як він відбув 30 діб арешту.

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