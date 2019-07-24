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Колишній депутат Держдуми Росії Боровий попросив у США політичного притулку

Колишній голова Партії економічної свободи і колишній депутат Державної думи Костянтин Боровий попросив політичний притулок у США
За його словами, таке рішення він прийняв через постійне стеження за ним, яке виявив ще наприкінці 2014 року.
Колишній депутат Держдуми Росії Боровий попросив у США політичного притулку Фото: Радіо Свобода

Тоді ж, за словами Борового, "почали відбуватися дивні речі". Його вмовляли почати бізнес, пропонували взяти мільйони доларів, йдеться у "Голос Америки".

Співробітники його служби безпеки підтвердили, то за ним слідкують, вивчають розклад та маршрути. Експерт порадив Боровому виїхати з країни.

У грудні 2014 року Боровий виїхав до Лос-Анджелес, а в лютому 2015 року було вбито Бориса Нємцова. Тому , коли за Боровим почали професійно стежити, він, за його словами, вирішив не випробовувати долю і про всяк випадок попросив політичного притулку.

У 1992 році Боровий заснував Партію економічної свободи. У 1995 році обрався депутатом Держдуми другого скликання. В кінці 1990-х Партія економічної свободи увійшла в блок «Союз правих сил», а в 2003 році Мін’юст позбавив її реєстрації.

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