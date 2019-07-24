Колишній депутат Держдуми Росії Боровий попросив у США політичного притулку
Тоді ж, за словами Борового, "почали відбуватися дивні речі". Його вмовляли почати бізнес, пропонували взяти мільйони доларів, йдеться у "Голос Америки".
Співробітники його служби безпеки підтвердили, то за ним слідкують, вивчають розклад та маршрути. Експерт порадив Боровому виїхати з країни.
У грудні 2014 року Боровий виїхав до Лос-Анджелес, а в лютому 2015 року було вбито Бориса Нємцова. Тому , коли за Боровим почали професійно стежити, він, за його словами, вирішив не випробовувати долю і про всяк випадок попросив політичного притулку.
У 1992 році Боровий заснував Партію економічної свободи. У 1995 році обрався депутатом Держдуми другого скликання. В кінці 1990-х Партія економічної свободи увійшла в блок «Союз правих сил», а в 2003 році Мін’юст позбавив її реєстрації.
Нагадаємо, напередодні російський опозиціонер Іван Білецький отримав посвідчення біженця в Україні.
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