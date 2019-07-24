Росія хоче втрутитися у президентські вибори у США, - ФБР

Кремль має намір втрутитися в президентські вибори у США в 2020 році

Про це заявив на слуханнях у Судовому комітеті Сенату США директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей.

За словами Рея, попри санкції та інші заходи, спрямовані на запобігання повторення сценарію 2016 року, Москва не збирається зупинятися, йдеться у "Радіо Свобода".

Дворічне розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера показало, що Росія цілеспрямовано втручалася в президентські вибори у США в 2016 році, намагаючись впливати на американських виборців, проводячи пропагандистську кампанію в соціальних мережах і поширюючи фальшиву інформацію.

Розслідування Мюллера призвело до висунення звинувачень проти 25 російських громадян і трьох російських компаній. Вашингтон також наклав санкції на російських громадян і співробітників військової розвідки, що вважаються причетними до втручання.

Рей виступив перед сенатським комітетом за день до того, як колишній спецпрокурор Мюллер дасть публічні свідчення в Конгресі про своє дворічне розслідування російського втручання в американський виборчий процес.

У звіті Мюллера зазначено, що, хоча Росія намагалася допомогти Дональду Трампу під час передвиборної кампанії, сам президент до цього непричетний.

Після виступу Рея демократи в Сенаті піддали критиці лідера республіканської більшості Мітча Макконнелла за те, що він, як вони вважають, не вжив достатніх заходів щодо гарантування безпеки виборів. Макконнелл відповів, що торік було виділено достатньо коштів на гарантування безпеки виборів і що немає потреби в додаткових заходах.

Під час своєї останньої зустрічі з Володимиром Путіним у червні Трамп у жартівливій манері запропонував йому не втручатися у вибори, за що був підданий осуду багатьма демократами за несерйозне, за їхніми словами, ставлення до цього питання.

Нагадаємо, останнім часом американський президент у публічних виступах натякає на прагнення поліпшити відносини з Росією і конкретно з Володимиром Путіним.

Читайте також: Борис Джонсон став новим прем'єр-міністром Великобританії