Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Москві біля мерії міста проходить несанкціонований мітинг, затримують випадкових перехожих

На Тверській вулиці та однойменній площі поруч із мерією Москви проходить акція "За чесні вибори" із вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу
Станом на 14-ту годину поліція затримала 140 людей — очевидці та журналісти кажуть, що поліція зупиняє випадкових перехожих.
У Москві біля мерії міста проходить несанкціонований мітинг, затримують випадкових перехожих Фото: meduza.io

Напередодні акції в офісах і будинках опозиційних діячів пройшли обшуки, а перед початком мітингу були затримані незалежні кандидати, зокрема Ілля Яшин, Дмитро Гудков, Любов Соболь, Юлія Галямін та Іван Жданов, йдеться в Meduza

За заклики до цього заходу 24 липня заарештували опозиційного діяча Олексія Навального на 30 днів, інші активісти отримали від 8 до 10 діб арешту.

Журналісти та учасники акції скаржаться на поганий зв'язок та відсутність доступу до Інтернету в районі акції протесту, йдеться у "Сноб".

За кілька годин до початку протестної акції затримали дизайнера Костянтина Коновалова, який пробігав повз будівлі уряду міста. Про це він розповів у Twitter.

Коновалов повідомив з автозаку, що поліція зупиняє "випадкових людей". Також поліцейські намагалися затримати двох кореспондентів "Сноба".

Мер Москви Сергій Собянін перед початком мітингу попередив про можливі "серйозні провокації" і додав, що порядок у російській столиці під час акції "буде забезпечений відповідно до чинного закону".

"Спроби ультиматумів, організації заворушень ні до чого доброго не приведуть", — зазначив Собянін.

Раніше про відповідальність за участь в мітингу попередила прокуратура Москви. Так, слідчий комітет Росії через ці акції порушив кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі виборчої комісії. 

Як пояснює Meduza, Московська мерія підбирає лояльних претендентів і з адміністративним ресурсом проводить їх у думу, відмовляючи при цьому в реєстрації незалежним кандидатам.

Читайте також: У Києві відбувається хресна хода УПЦ МП до 1031-річчя Хрещення Русі, - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2019 15:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.