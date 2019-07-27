У Москві біля мерії міста проходить несанкціонований мітинг, затримують випадкових перехожих
Напередодні акції в офісах і будинках опозиційних діячів пройшли обшуки, а перед початком мітингу були затримані незалежні кандидати, зокрема Ілля Яшин, Дмитро Гудков, Любов Соболь, Юлія Галямін та Іван Жданов, йдеться в Meduza.
За заклики до цього заходу 24 липня заарештували опозиційного діяча Олексія Навального на 30 днів, інші активісти отримали від 8 до 10 діб арешту.
Жесткие задержания в Брюсовом переулке. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/P82DvQjCe6— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июля 2019 г.
Журналісти та учасники акції скаржаться на поганий зв'язок та відсутність доступу до Інтернету в районі акції протесту, йдеться у "Сноб".
За кілька годин до початку протестної акції затримали дизайнера Костянтина Коновалова, який пробігав повз будівлі уряду міста. Про це він розповів у Twitter.
Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт. pic.twitter.com/aOzDCmXcoy— Constantine (@CKonovalov) 27 июля 2019 г.
Коновалов повідомив з автозаку, що поліція зупиняє "випадкових людей". Також поліцейські намагалися затримати двох кореспондентів "Сноба".
Мер Москви Сергій Собянін перед початком мітингу попередив про можливі "серйозні провокації" і додав, що порядок у російській столиці під час акції "буде забезпечений відповідно до чинного закону".
"Спроби ультиматумів, організації заворушень ні до чого доброго не приведуть", — зазначив Собянін.
На Тверской полиция задерживает людей без объяснения причин. Сотрудники не представляются.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) 27 июля 2019 г.
Видео прислал один из задержанных pic.twitter.com/9C9AEp6tGi
Раніше про відповідальність за участь в мітингу попередила прокуратура Москви. Так, слідчий комітет Росії через ці акції порушив кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі виборчої комісії.
Як пояснює Meduza, Московська мерія підбирає лояльних претендентів і з адміністративним ресурсом проводить їх у думу, відмовляючи при цьому в реєстрації незалежним кандидатам.
Люди прорвали оцепление рядом с Тверской. pic.twitter.com/lSBErUkC8t— Зелёная Лента (@zelenayalenta) 27 июля 2019 г.
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