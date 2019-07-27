У Москві біля мерії міста проходить несанкціонований мітинг, затримують випадкових перехожих

На Тверській вулиці та однойменній площі поруч із мерією Москви проходить акція "За чесні вибори" із вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу

Станом на 14-ту годину поліція затримала 140 людей — очевидці та журналісти кажуть, що поліція зупиняє випадкових перехожих.

Напередодні акції в офісах і будинках опозиційних діячів пройшли обшуки, а перед початком мітингу були затримані незалежні кандидати, зокрема Ілля Яшин, Дмитро Гудков, Любов Соболь, Юлія Галямін та Іван Жданов, йдеться в Meduza.

За заклики до цього заходу 24 липня заарештували опозиційного діяча Олексія Навального на 30 днів, інші активісти отримали від 8 до 10 діб арешту.

Жесткие задержания в Брюсовом переулке. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/P82DvQjCe6 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июля 2019 г.

Журналісти та учасники акції скаржаться на поганий зв'язок та відсутність доступу до Інтернету в районі акції протесту, йдеться у "Сноб".

За кілька годин до початку протестної акції затримали дизайнера Костянтина Коновалова, який пробігав повз будівлі уряду міста. Про це він розповів у Twitter.

Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт. pic.twitter.com/aOzDCmXcoy — Constantine (@CKonovalov) 27 июля 2019 г.

Коновалов повідомив з автозаку, що поліція зупиняє "випадкових людей". Також поліцейські намагалися затримати двох кореспондентів "Сноба".

Мер Москви Сергій Собянін перед початком мітингу попередив про можливі "серйозні провокації" і додав, що порядок у російській столиці під час акції "буде забезпечений відповідно до чинного закону".

"Спроби ультиматумів, організації заворушень ні до чого доброго не приведуть", — зазначив Собянін.

На Тверской полиция задерживает людей без объяснения причин. Сотрудники не представляются.



Видео прислал один из задержанных pic.twitter.com/9C9AEp6tGi — ОВД-Инфо (@OvdInfo) 27 июля 2019 г.

Раніше про відповідальність за участь в мітингу попередила прокуратура Москви. Так, слідчий комітет Росії через ці акції порушив кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі виборчої комісії.

Як пояснює Meduza, Московська мерія підбирає лояльних претендентів і з адміністративним ресурсом проводить їх у думу, відмовляючи при цьому в реєстрації незалежним кандидатам.

Люди прорвали оцепление рядом с Тверской. pic.twitter.com/lSBErUkC8t — Зелёная Лента (@zelenayalenta) 27 июля 2019 г.

Читайте також: У Києві відбувається хресна хода УПЦ МП до 1031-річчя Хрещення Русі, - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ