У Москві затримали опозиціонера Яшина, квартиру обшукали
"Припускаю, що тут, подалі від центру Москви, мене відправлять під адміністративний арешт", - написав Яшин на своїй сторінці у Facebook, йдеться в "УП".
Раніше незалежний кандидат у Мосміськдуму анонсував на 27 липня зустріч з виборцями біля мерії Москви на вул.Тверській, 13.
Соратники Яшина припускають, що судити опозиціонера будуть за ст.20.2 КоАП РФ "Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування", за участь у зустрічі з виборцями 14 липня біля будівлі мерії Москви, в результаті чого можливий арешт до 10 діб.
Вранці 27 липня обшуки також провели в іншого кандидата у депутати Мосміськдуми, Юлії Галяміної, раніше слідчі заходи пройшли у її передвиборчому штабі.
Також поліція прийшла з обшуком до Кіри Ярмиш - прес-секретарю Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, затриманого раніше на пробіжці і заарештованого на 30 діб, а також до співробітника Фонду Руслана Шаведдінова.
За повідомленням "Нової газети", вранці у суботу силовики почали обшук у муніципального депутата округу Філевський парк Вадима Коровіна.
Нагадаємо, в окупованому Криму теж були обшуки в будинках кримських татар.
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