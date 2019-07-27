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Внаслідок обшуків у Білій Церкві затримали близько десятка людей

Під час обшуків у Білій Церкві вже затримали близько десятьох людей
Обшуки проводять у межах кримінальних проваджень за ст. 189 (вимагання) та ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
Внаслідок обшуків у Білій Церкві затримали близько десятка людей Фото:Facebook

"В Білій Церкві існувало щонайменше три злочинних угруповання. З підприємців вимагали гроші, били їх, знищували їхнє майно. Зараз обшуки тривають, після закінчення кількість затриманих може змінитися", — розповів речник поліції Київської області Микола Жукович, йдеться в "Громадське".

Нагадаємо, працівники Нацполіції провели 50 одночасних обшуків у Білій Церкві у рамках знешкодження трьох злочинних угруповань.

Зазначається, що відкриті кримінальні провадження за ст. 189 (вимагання) та ст. 255 (створення злочинної організації) ККУ, згідно з якими і проводяться заходи щодо затримання, знешкодження та ліквідації злочинних угруповань.

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