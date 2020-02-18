У Білій Церкві стартували антитерористичні навчання Місцевих жителів закликали з розумінням і спокійно поставитися до цього

Сьогодні, 18 лютого, в Білій Церкві і в прилеглих районах Київської області стартували масштабні антитерористичні навчання, які триватимуть до 21 лютого.

Фото: mil.gov.ua

У навчаннях задіяні підрозділи Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, Збройних сил України та органів державної влади. Місцевих жителів закликали зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і можливих обмежень,передає LB.ua. "Звертаємо Вашу увагу на необхідність завчасного планування своїх маршрутів, з огляду на можливі обмеження. Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухово-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що посвідчують особу", - сказано в повідомленні. Нагадаємо, що згідно з указом Президента, юнаки, які мають бажання вступати до лав ЗСУ з 18 років, отримали таку можливість. Водночас обов'язковий призов до армії залишається, як і раніше, з 20 років.

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