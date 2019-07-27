Поліція повідомила деталі щодо 50 обшуків у Білій Церкві
“Поліцейські встановили, що на території міста діяли три злочинні угрупування, які займалися тиском на бізнес, шляхом вимагання та побиття людей. На місцях проведення обшуків працюють слідчі Київської області, працівники кримінальної поліції та у випадку силового спротиву – спецпризначенці”, - йдеться у повідомленні на сторінці поліції Київської області у Facebook, інформують в "Укрінформ".
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Нагадаємо, напередодні Детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукували Окружний адміністративний суд Києва.
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