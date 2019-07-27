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Поліція повідомила деталі щодо 50 обшуків у Білій Церкві

Працівники Нацполіції провели 50 одночасних обшуків у Білій Церкві у рамках знешкодження трьох злочинних угруповань
Зазначається, що відкриті кримінальні провадження за ст. 189 (вимагання) та ст. 255 (створення злочинної організації) ККУ, згідно з якими і проводяться заходи щодо затримання, знешкодження та ліквідації злочинних угруповань.
Поліція повідомила деталі щодо 50 обшуків у Білій Церкві Фото: Нацполіція

“Поліцейські встановили, що на території міста діяли три злочинні угрупування, які займалися тиском на бізнес, шляхом вимагання та побиття людей. На місцях проведення обшуків працюють слідчі Київської області, працівники кримінальної поліції та у випадку силового спротиву – спецпризначенці”, - йдеться у повідомленні на сторінці поліції Київської області у Facebook, інформують в "Укрінформ".

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, напередодні Детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукували Окружний адміністративний суд Києва.

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