НАБУ обшукує Окружний суд столиці
"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - повідомляє прес-служба НАБУ.
За даними джерела УП у правоохоронних органах, обшуки проводяться у справі про можливе незаконне втручання керівництва та суддів ОАСК у розгляд справ та роботу інших органів влади. Це втручання було зафіксоване у розслідуванні заборони судом мітингів під час Майдану.
Джерело у суді повідомило УП, що в ОАСК не допускають адвокатів. Припускають, що силовики вилучають сервери. Обшуки проводять в кабінетах суддів.
"Не допускають в приміщення суду адвокатів та не випускають працівників", - зазначив співрозмовник УП.
Головою суду є Павло Вовк, за словами джерела, він зараз також перебуває в будівлі суду.
Нагадаємо, що Окружний адмінсуд Києва поновив на посаді 62% звільнених чиновників.
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