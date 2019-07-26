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НАБУ обшукує Окружний суд столиці

Санкціоновані обшуки здійснюють "в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК"
Детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.
НАБУ обшукує Окружний суд столиці Фото:Facebook

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, обшуки проводяться у справі про можливе незаконне втручання керівництва та суддів ОАСК у розгляд справ та роботу інших органів влади. Це втручання було зафіксоване у розслідуванні заборони судом мітингів під час Майдану.

Джерело у суді повідомило УП, що в ОАСК не допускають адвокатів. Припускають, що силовики вилучають сервери. Обшуки проводять в кабінетах суддів.

"Не допускають в приміщення суду адвокатів та не випускають працівників", - зазначив співрозмовник УП.

Головою суду є Павло Вовк, за словами джерела, він зараз також перебуває в будівлі суду.

Нагадаємо, що Окружний адмінсуд Києва поновив на посаді 62% звільнених чиновників.

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