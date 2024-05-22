​Співробітники САП і Нацполіції провели обшук у детектива НАБУ через можливий злив даних

Обшук здійснювався виключно за місцем проживання. У приміщеннях Бюро жодних слідчих дій не проводилося.

У середу, 22 травня, за місцем проживання детектива одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро було проведено обшуки. Його підозрюють у розголошенні даних оперативно-розшукової діяльності та зловживанні службовим становищем.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро", - йдеться у повідомленні.

У САП уточнили, що провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ.

“Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів”, - додали у САП.

Залучення до обшуків співробітників Національної поліції України пояснюють недостатністю ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ.

“Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро”, - наголосили в САП.

Раніше, український журналіст Юрій Бутусов стверджував, що працівник НАБУ, в якого проводилися обшуки, працює у підрозділі агентів “під прикриттям” — найбільш таємному у структурі НАБУ.

За його словами, сьогоднішня акція САП продемонструвала конфлікт між двома антикорупційними органами, “наслідки якого тепер будуть непередбачуваними, оскільки справа може зачепити багатьох керівників”.

З посиланням на власні джерела Бутусов зазначив, що необхідність проведення термінових обшуків може пояснюватись витоком інформації щодо "однієї з найрезонансніших кримінальних справ, яка торкається одного з ключових організаторів однієї великої корупційної схеми”.

“Обшуки у НАБУ можуть бути не останніми, і серед фігурантів можуть опинитись високопосадовці антикорупційного бюро. Будемо чекати на аргументи сторін та передачу справи до суду”, - написав журналіст.