ПОЛІТИКА НОВИНИДержавне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.
Фото: Вадим Рабінович / ФейсбукПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДБР проводить обшуки у Киви
До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6 ранку прибули проводити обшук. Іде зачистка всіх неугодних
Фото: unian.ua
Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбук його однопартієць Вадим Рабінович.
"До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6 ранку прибули проводити обшук. Іде зачистка всіх неугодних", - заявив він.
Фото: Вадим Рабінович / Фейсбук
Водночас Рабіновіч не уточнив, у якій саме справі проводяться слідчі дії.
У коментарі Укрінформу у пресслужбі ДБР підтвердили проведення обшуків у Киви.
Детальну інформацію про це обіцяють оприлюднити найближчим часом.
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16 11 2021 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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