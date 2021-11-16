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ДБР проводить обшуки у Киви

До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6 ранку прибули проводити обшук. Іде зачистка всіх неугодних
Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.
ДБР проводить обшуки у Киви Фото: unian.ua
Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбук його однопартієць Вадим Рабінович.
 
"До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6 ранку прибули проводити обшук. Іде зачистка всіх неугодних", - заявив він.

Фото: Вадим Рабінович / Фейсбук
 
Водночас Рабіновіч не уточнив, у якій саме справі проводяться слідчі дії.
 
У коментарі Укрінформу у пресслужбі ДБР підтвердили проведення обшуків у Киви.
 
Детальну інформацію про це обіцяють оприлюднити найближчим часом.
 
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16 11 2021 11:48
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