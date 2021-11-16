ДБР проводить обшуки у Киви До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6 ранку прибули проводити обшук. Іде зачистка всіх неугодних

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.

Фото: unian.ua

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбук його однопартієць Вадим Рабінович. "До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6 ранку прибули проводити обшук. Іде зачистка всіх неугодних", - заявив він.

Фото: Вадим Рабінович / Фейсбук Водночас Рабіновіч не уточнив, у якій саме справі проводяться слідчі дії. У коментарі Укрінформу у пресслужбі ДБР підтвердили проведення обшуків у Киви. Детальну інформацію про це обіцяють оприлюднити найближчим часом. Читайте також: Окружний адмінсуд просять скасувати реєстрацію Державного бюро розслідувань

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