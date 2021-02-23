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Окружний адмінсуд просять скасувати реєстрацію Державного бюро розслідувань

Наразі Окружний адмінсуд вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом
Громадянин Володимир Богатир просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати реєстрацію Державного бюро розслідувань.
Окружний адмінсуд просять скасувати реєстрацію Державного бюро розслідувань Фото: 5 канал

Позивач, зокрема, просить суд скасувати та визнати недійсними державну реєстрацію ДБР, установчі документи та всі зміни до них, повідомляє "Громадське". Він також хоче припинити юридичну особу - Державне бюро розслідувань, скасувавши реєстрацію правоохоронного відомства.

Позивачем вказаний громадянин Володимир Богатир, відповідачами - ДБР, Печерська та Солом'янська районні державні адміністрації у Києві. Третьою особою виступає Міністерство юстиції.

На думку позивача, ДБР не розташовується за юридичною адресою, внесеною до Єдиного держреєстру підприємств та організації. І, мовляв, невідповідність адреси реєстрації та фактичного місця перебування бюро "впливає на визначення підсудності справ при оскарженні рішень співробітників ДБР".

Наразі Окружний адмінсуд вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.

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23 02 2021 10:59
ТЕГИ: позов, суд, ДБР
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