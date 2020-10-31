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ДБР затримало одного з керівників ДФС України на хабарі у $200 тисяч

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали за хабарництво керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби (ДФС) України. Чоловік вимагав 200 тисяч доларів від фармпідприємства.
ДБР затримало одного з керівників ДФС України на хабарі у $200 тисяч Фото з вільних джерел

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією слідчих, посадовець ДФС вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тисяч доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.

Затримали зловмисника під час передачі першої частини коштів у розмірі 100 тисяч доларів.

Наразі правоохоронці виконують невідкладні слідчі дії. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, а оперативний супровід - головне оперативне управління ДБР.

Затримання керівника Головного управління ДФС.

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31 10 2020 10:39
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