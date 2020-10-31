ДБР затримало одного з керівників ДФС України на хабарі у $200 тисяч

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали за хабарництво керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби (ДФС) України. Чоловік вимагав 200 тисяч доларів від фармпідприємства.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією слідчих, посадовець ДФС вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тисяч доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.

Затримали зловмисника під час передачі першої частини коштів у розмірі 100 тисяч доларів.

Наразі правоохоронці виконують невідкладні слідчі дії. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, а оперативний супровід - головне оперативне управління ДБР.

Затримання керівника Головного управління ДФС.

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