ДБР вручило підозру постачальнику бронежилетів для Міноборони
У своєму фейсбуці Бутусов написав, що ДБР вручило підозру власнику компанії "Темп-3000" - виробнику бронежилетів "Корсар" Юрію Євтушенку. Йому пред'явлено підозру за п. 4 ст. 190 КК - шахрайство в особливо великих розмірах або в складі організованої групи, передає LB.ua.
Вручення підозри здійснено в рамках розслідування справи про закупівлю бронежилетів в Міноборони, за якою раніше затримали групу співробітників міністерства і начальника головного управління генерал-майора Марченка.
Пресслужба Державного бюро розслідувань підтвердила цю інформацію.
"У кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних сил України, зокрема, бронежилетів 1-4 класів захисту, які не відповідають технічним умовам, повідомили про підозру засновнику - заступнику директора компанії-постачальника неякісного майна. Він підозрюється у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою з групою осіб в особливо великих розмірах", - йдеться на сайті ДБР.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань уранці 7 листопада прийшло з обшуком до власника телеканалу "Прямий", колишнього народного депутата й ексголови КМДА Володимира Макеєнка.
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