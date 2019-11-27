ДБР вручило підозру постачальнику бронежилетів для Міноборони

26 листопада Державне бюро розслідувань вручило підозру власнику компанії, яка виробляла бронежилети, за фактом закупівлі яких заарештовані чиновники Міноборони.

У своєму фейсбуці Бутусов написав, що ДБР вручило підозру власнику компанії "Темп-3000" - виробнику бронежилетів "Корсар" Юрію Євтушенку. Йому пред'явлено підозру за п. 4 ст. 190 КК - шахрайство в особливо великих розмірах або в складі організованої групи, передає LB.ua.

Вручення підозри здійснено в рамках розслідування справи про закупівлю бронежилетів в Міноборони, за якою раніше затримали групу співробітників міністерства і начальника головного управління генерал-майора Марченка.

Пресслужба Державного бюро розслідувань підтвердила цю інформацію.

"У кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних сил України, зокрема, бронежилетів 1-4 класів захисту, які не відповідають технічним умовам, повідомили про підозру засновнику - заступнику директора компанії-постачальника неякісного майна. Він підозрюється у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою з групою осіб в особливо великих розмірах", - йдеться на сайті ДБР.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань уранці 7 листопада прийшло з обшуком до власника телеканалу "Прямий", колишнього народного депутата й ексголови КМДА Володимира Макеєнка.