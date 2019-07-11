ДБР прийшло з обшуками до власника "Прямого"
Колишній депутат Володимир Макеєнко став власником телеканалу "Тоніс", на базі якого потім створили "Прямий", навесні 2017 року. До цього "Тоніс" пов'язували з сином колишнього президента Олександром Януковичем, передає LB.ua.
Під час передвиборної президентської кампанії канал "Прямий" відверто підтримував Петра Порошенка, якому також належить "5 канал". Улітку 2019 року Макеєнко заявив, що в Порошенка буде опціон (першочергове право) на купівлю телеканалу.
Партія Порошенка "Європейська солідарність" заявила, що обшук у Макеєнка пов'язаний з колишнім першим заступником голови Адміністрації президента Андрієм Портновим.
"Прямий канал" залишається одним із небагатьох засобів масової інформації, що не співає осанну президентові Зеленському. Саме з цим ми пов'язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником "Прямого каналу" ... Мотиви влади зрозумілі - побудова в Україні режиму путінського зразка, коли правляча монобільшість уже поставила під контроль президента Зеленського всі правоохоронні структури і суди", - йдеться в заяві політсили.
Партія має намір звертатися в європейські та міжнародні організації і вважає, що подібні дії не відповідають стандартам європейської демократії.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює працівників однієї з установ виконання покарань у катуванні ув’язненої.
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