ДБР прийшло з обшуками до власника "Прямого"

Самого Макеєнка на місці не було

Державне бюро розслідувань уранці 7 листопада прийшло з обшуком до власника телеканалу "Прямий", колишнього народного депутата й ексголови КМДА Володимира Макеєнка.

Колишній депутат Володимир Макеєнко став власником телеканалу "Тоніс", на базі якого потім створили "Прямий", навесні 2017 року. До цього "Тоніс" пов'язували з сином колишнього президента Олександром Януковичем, передає LB.ua.

Під час передвиборної президентської кампанії канал "Прямий" відверто підтримував Петра Порошенка, якому також належить "5 канал". Улітку 2019 року Макеєнко заявив, що в Порошенка буде опціон (першочергове право) на купівлю телеканалу.

Партія Порошенка "Європейська солідарність" заявила, що обшук у Макеєнка пов'язаний з колишнім першим заступником голови Адміністрації президента Андрієм Портновим.

"Прямий канал" залишається одним із небагатьох засобів масової інформації, що не співає осанну президентові Зеленському. Саме з цим ми пов'язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником "Прямого каналу" ... Мотиви влади зрозумілі - побудова в Україні режиму путінського зразка, коли правляча монобільшість уже поставила під контроль президента Зеленського всі правоохоронні структури і суди", - йдеться в заяві політсили.

Партія має намір звертатися в європейські та міжнародні організації і вважає, що подібні дії не відповідають стандартам європейської демократії.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює працівників однієї з установ виконання покарань у катуванні ув’язненої.