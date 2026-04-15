CУСПІЛЬСТВО

У Туреччині стався збройний напад у школі: є загиблі

15 квітня 2026, 17:11
У Туреччині стався збройний напад у школі: є загиблі
Фото: unian.ua
Мотиви атаки наразі з'ясовуються.

У турецькому місті Кахраманмараш учень восьмого класу відкрив вогонь у середній школі, вбивши чотирьох людей, одного вчителя і трьох учнів. Ще кілька осіб зазнали поранень і були госпіталізовані.

Про це пише CNN Türk.

За даними губернатора провінції Мюкеррема Унлюера, нападник стріляв у двох класах. Попередньо встановлено, що він використав пістолет, який міг належати його батькові, колишньому поліцейському. Мотиви атаки наразі з'ясовуються.

Напередодні, 14 квітня, подібний інцидент стався у місті Шанлиурфа на півдні Туреччини поблизу кордону з Сирією. Там 19-річний колишній студент прийшов до професійно-технічного закладу зі зброєю та почав хаотично стріляти. Постраждали 16 осіб, серед яких студенти і викладачі. Під час спроби затримання нападник застрелився.

Обставини обох інцидентів розслідують правоохоронці.

