В Україні запустили платформу для скарг про паління у громадських місцях

На сайті можна подати скаргу, якщо ви помітили незаконний продаж тютюнових виробів, їх рекламування тощо.

В Україні з’явилася платформа, де можна повідомити про куріння у громадських місцях та інші порушення антитютюнового законодавства.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook.

"Щоб громадянам України було легше контролювати своє право на бездимне середовище, Центр громадського здоров’я створив простий онлайн-сервіс для моніторингу порушень антитютюнового законодавства", – кажуть у відомстві.

На сайті nosmoking.phc.org.ua можна подати скаргу, якщо ви помітили незаконний продаж тютюнових виробів, їх рекламування тощо.

Система автоматично направить скаргу до відповідного органу контролю.

За допомогою платформи громадяни можуть повідомити про такі порушення:

куріння в ресторанах, барах, кафе;

куріння в громадських місцях, житлових будинках, у транспорті;

реклама тютюнових виробів;

нелегальна торгівля тютюновими виробами;

відсутність попереджувальної інформації та наявність заборонених предметів для куріння.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, щороку в Україні від пасивного куріння гине близько 13 тисяч людей.