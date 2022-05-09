ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ відомстві надали посилання на сторінки, мобільні додатки та чат-боти сервісів, розроблених організацією "Ліки-контроль"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МОЗ розповіли, де можна дізнатися про безкоштовні ліки та обстеження
Фото: Fotolia
Про місця, де можна отримати безкоштовні ліки та пройти безоплатні обстеження, можна дізнатися за допомогою мобільних сервісів, розроблених організацією "Ліки-контроль".
Про це повідомляють у пресслужбі міністерства охорони здоров’я.
Сайт і мобільний додаток "Ліки Контроль" містять повну інформацію про зареєстровані в Україні ліки та інструкції до них. Тут можна не тільки дізнатися, які ліки можна отримати безоплатно, але й знайти аналоги препаратів.
На сторінці "Ліки для онкохворих – підпишись на життя" пацієнти можуть дізнатися про надходження безкоштовного препарату у конкретний регіон.
Чат-бот "Лікуйся" допоможе пацієнткам із раком молочної залози, з його допомогою можна дізнатися про безоплатну діагностику і лікування у регіонах.
У чат-боті "Спитай Гриця" міститься інформація про програму "Доступні ліки". Покаже, чи можна отримати препарат безоплатно, розповість, як і у кого взяти електронний рецепт і в якій аптеці отримати.
Освітній чат-бот "Ролики для лікарень" містить відео на популярні медичні питання теми. Зокрема, як лікуватися безоплатного, отримати електронне направлення тощо.
Раніше iPress писав, що регулювання фармацевтичної галузі України перейде на стандарти Євросоюзу.
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05 09 2022 16:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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