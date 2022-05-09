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У МОЗ розповіли, де можна дізнатися про безкоштовні ліки та обстеження

У відомстві надали посилання на сторінки, мобільні додатки та чат-боти сервісів, розроблених організацією "Ліки-контроль"
У МОЗ розповіли, де можна дізнатися про безкоштовні ліки та обстеження Фото: Fotolia
Про місця, де можна отримати безкоштовні ліки та пройти безоплатні обстеження, можна дізнатися за допомогою мобільних сервісів, розроблених організацією "Ліки-контроль".
 
Про це повідомляють у пресслужбі міністерства охорони здоров’я.
 
Сайт і мобільний додаток "Ліки Контроль" містять повну інформацію про зареєстровані в Україні ліки та інструкції до них. Тут можна не тільки дізнатися, які ліки можна отримати безоплатно, але й знайти аналоги препаратів.
 
На сторінці "Ліки для онкохворих – підпишись на життя" пацієнти можуть дізнатися про надходження безкоштовного препарату у конкретний регіон.
 
Чат-бот "Лікуйся" допоможе пацієнткам із раком молочної залози, з його допомогою можна дізнатися про безоплатну діагностику і лікування у регіонах.
 
У чат-боті "Спитай Гриця" міститься інформація про програму "Доступні ліки". Покаже, чи можна отримати препарат безоплатно, розповість, як і у кого взяти електронний рецепт і в якій аптеці отримати.
 
Освітній чат-бот "Ролики для лікарень" містить відео на популярні медичні питання теми. Зокрема, як лікуватися безоплатного, отримати електронне направлення тощо.
 
 
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05 09 2022 16:42
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