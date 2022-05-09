У МОЗ розповіли, де можна дізнатися про безкоштовні ліки та обстеження

У відомстві надали посилання на сторінки, мобільні додатки та чат-боти сервісів, розроблених організацією "Ліки-контроль"

Фото: Fotolia

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