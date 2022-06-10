CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні з пʼятниці, 7 жовтня, набуває чинності закон 2310-ІХ — він забороняє "акустичне насильство" у пасажирському транспорті.
Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звуки — крім інформації про поїздку. Під час нерегулярних перевезень музику та фільми можна включати на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише за згодою всіх пасажирів. Водій таксі також може вмикати музику лише за згодою пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні заборонили включати музику в громадському транспорті
Фото: Борис Филатов
Про це йдеться в новому законі 2310-ІХ.
Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звуки — крім інформації про поїздку. Під час нерегулярних перевезень музику та фільми можна включати на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише за згодою всіх пасажирів. Водій таксі також може вмикати музику лише за згодою пасажирів.
Цим же законом заборонено публічне відтворення пісень та кліпів російських співаків.
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06 10 2022 16:39 МЕДІА
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