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Вчені виявили фактор, що пришвидшує старіння

Існує безпосередній зв'язок між біологічним віком і психологічним здоров'ям людини
Вчені виявили фактор, що пришвидшує старіння Фото: juliebajic.wordpress.com
Науковці зі Стенфордського та Китайського університету Гонконгу розповіли про фактори, які збільшують "біологічний" вік людини.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Відомо, що біологічний вік заснований на старінні функцій організму і залежить від генетики, способу життя та інших чинників, які роблять людське тіло старішими, ніж має бути. У рамках дослідження фахівці скористалися даними понад 2,5 тисяч людей, які мали різні вікові захворювання (наприклад, серцево-судинні хвороби, легень і печінки).
 
Фахівці зіставили інформацію про їхній стан організму з тими, хто здоровий. Виявилося, що передбачений вік не коливався більш ніж на 1,5 року. Однак, під час дослідження науковці виявили інший цікавий фактор.
 
За їхніми словами, існує безпосередній зв'язок між біологічним віком і психологічним здоров'ям людини. Було встановлено, що люди з депресивними почуттями чи почуттями самотності старіють значно швидше за тих, хто має шкідливу звичку (наприклад, куріння).
 
Дослідники стверджують, що нещасна людина у середньому має біологічний вік на 1,65 року більше, ніж реальний. Вони сподіваються, що відкриття впливу цього чинника на біологічний вік допоможе подальшим дослідженням, присвячені психологічному здоров'ю людини та його впливу старіння.
 
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02 10 2022 20:40
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