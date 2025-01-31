Live Science: Океани Землі нагріваються все швидше, прискорюючи глобальне потепління

Океани Землі нагріваються вчетверо швидше, ніж у 1980-х.

Вчені заявили про те, що океани Землі нагріваються зі швидкістю, що зростає, що свідчить про те, що і глобальне потепління прискорюється. За словами дослідників, потепління океану прискорилося більш ніж у чотири рази з 1980-х років і, ймовірно, буде прискорюватися і в майбутньому.

Про це повідомляє Live Science.

Швидкість підвищення температури поверхні моря зросла з 0,06 градуса за десятиліття в 1980-х роках до 0,27 градуса за десятиліття зараз. Моделювання, яке провела група вчених, передбачає, що таке потепління спостерігатиметься і в найближчі два десятиліття і прискориться ще більше, якщо не буде усунуто причин зміни клімату і людство не відмовиться від використання викопного палива.

Провідний автор дослідження Крістофер Мерчант, професор зі спостереження за океаном та Землею в Університеті Редінга, заявив, що океани, як правило, диктують темпи глобального потепління в цілому, оскільки вони є основним поглиначем тепла з атмосфери. Тобто якщо потепління океанів прискорюється, прискорюється і глобальне потепління в цілому.

"Природа може вчинити якось інакше наступного разу, але за поточних тенденцій світ нагрівається швидше, ніж ми звикли. Це означає, що всі наслідки наздоганяють нас швидше", - заявив Мерчант.

Глобальне потепління призводить до підвищення рівня моря, що ставить під загрозу прибережні спільноти, стає рушійною силою екстремальних погодних явищ, а також викликає посухи, які ставлять під загрозу вирощування врожаю. Неконтрольовані зміни клімату можуть негативно змінити життя мільярдів людей, а також призведуть до загибелі третини відомих видів на Землі.

У ході дослідження Мерчант та його колеги використовували супутникові дані для моделювання змін середньої глобальної температури поверхні моря протягом кількох десятиліть. Вони виявили тенденцію до прискорення потепління поряд із природними змінами, викликаними такими подіями, як Ель-Ніньо.

Команда пов'язала прискорене потепління океану зі зміною клімату і тим, що Земля поглинає більше енергії, ніж виділяє, - явище, яке називається енергетичним дисбалансом Землі. Парникові гази, такі як вуглекислий газ та метан, утримують тепло в атмосфері, що призводить до нагрівання планети, а потім і океанів. Цей процес, а також діяльність людини та природні зміни є істотним фактором енергетичного дисбалансу Землі, який подвоївся за останні два десятиліття.

Мерчант зазначив, що тенденція до потепління океану посилилася за останні 15 років, оскільки Земля поглинає більше сонячного світла, а також тепла парникових газів. На думку дослідників, підвищене поглинання сонячного світла пов'язане із зменшенням хмарного покриву, тобто на Землю проникає більше сонячного світла. Глобальне потепління також зменшує сніговий і крижаний покрив, який інакше відбивав сонячне світло назад у космос.