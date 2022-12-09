RSS
НОВИНИ

У ВООЗ занепокоєні ризиком поширення COVID-19 та поліомієліту в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує, що зростання захворюваності на COVID-19 в Україні може досягти піку в жовтні 2022 року.
У ВООЗ занепокоєні ризиком поширення COVID-19 та поліомієліту в Україні Фото: Espresso TV

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус на конференції Європейського регіонального комітету у Тель-Авіві, повідомляє Reuters.

"Зараз ми спостерігаємо збільшення випадків COVID-19 в Україні. Ми прогнозуємо, що передача вірусу може досягти піку на початку жовтня, і лікарні можуть бути майже заповнені", – сказав Гебреєсус.

Також у ВООЗ занепокоєні ризиком поширення поліомієліту через низькі показники вакцинації та переміщення людей через війну.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сильно вплинуло на охорону здоров’я, кажуть у ВООЗ.

Організація підтвердила понад 500 атак на медичну інфраструктуру, що призвело щонайменше до 100 смертей.

Глава ВООЗ прогнозує дефіцит кисню для пацієнтів, тому що основні джерела постачання перебувають на окупованих територіях.

Кисень необхідний пацієнтам з COVID-19 та іншими критичними захворюваннями, спричиненими ускладненнями вагітності, пологів, сепсисом, травмами тощо.

Тедрос Гебреєсус також сказав, що війна може посилити поширення поліомієліту в Україні.

"Ми також глибоко стурбовані можливістю світового поширення поліомієліту через прогалини в масштабах імунізації та масове переміщення населення, пов’язане з війною", – сказав він.

Нагадаємо, поліомієліт – це інфекційне захворювання, яке передається через слину і фекалії.

Воно переважно вражає дітей і може спричинити параліч та навіть смерть. Хвороба не лікується, але запобігти їй можна за допомогою вакцинації.

У 2021 році в Україні зафіксували два випадки поліомієліту, а цьогоріч про інфікування у містах повідомляли Ізраїль, Велика Британія та США.

Раніше повідомлялось, що в Україні поступово зростає захворюваність на COVID-19 та кількість госпіталізацій через це.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 09 2022 17:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна веде війну нового типу. Виклик, який зараз постає перед українцями у Херсоні, найважчий та найважливіший – професор Філліпс О’Брайен

Україна веде війну нового типу. Виклик, який зараз постає перед українцями у Херсоні, найважчий та найважливіший – професор Філліпс О’Брайен

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.