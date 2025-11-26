ВООЗ передала Україні нову партію вакцини проти сказу

Сказ залишається серйозною загрозою через зростання випадків серед тварин, перебої у вакцинації та частіший контакт людей із тваринами через війну.

Всесвітня організація охорони здоров’я доставила в Україну 26 тисяч доз вакцини проти сказу, розподіл вже розпочали по регіонах.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Це вже друга масштабна поставка вакцин проти сказу в 2025 році. Раніше ВООЗ розподілила в Україні 30 тис. доз вакцин.

"Сукупно це дозволяє посилити систему реагування та профілактики, яка нині є надзвичайно важливою для запобігання смертей від хвороби, що є невиліковною після появи симптомів, але якій можна повністю запобігти за допомогою вакцинації", - повідомили у ВООЗ.

Постачання здійснили завдяки фінансовій підтримці Азійсько-Європейського фонду Asia-Europe Foundation (ASEF).

Сказ - гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба, яку спричинює нейротропний вірус сказу з роду Lyssavirus.