Кліматичні зміни досягли безпрецедентного впливу на здоров'я людей – ВООЗ

Передчасні смерті пов’язані із забрудненням повітря, аномальною спекою та іншими наслідками використання викопного палива.

Університетський коледж Лондона у партнерстві з ВООЗ вже дев’ятий рік поспіль моніторить вплив кліматичних змін на здоров’я населення світу.

Останній, дев’ятий звіт The Lancet Countdown on Health and Climate Change, показав, що загрози для здоров’я людей досягли безпрецедентного рівня, повідомляє Phys.org.

Щорічне дослідження охоплює 20 ключових індикаторів впливу клімату на здоров’я. У 2025 році 12 із них показали рекордний рівень шкоди для людства. Зокрема, смертність від спеки зросла на 23% порівняно з 1990 роком — тепер щорічно від теплових ударів помирають близько 546 000 людей.

Ще одним показником є поширення лихоманки Денге, яка передається комарами. Через глобальне потепління ареал поширення комах постійно зростає, а середній світовий потенціал передачі вірусу збільшився на 49% з 1950-х років.

Також серйозним фактором передчасної смертності є забруднення повітря. Викиди від спалювання викопного палива щорічно спричиняють 2,5 млн смертей, а рекордні лісові пожежі 2024 року забрали життя 154 000 людей.

Науковці наголошують, що нинішня динаміка є наслідком недостатньої реакції урядів і промисловості на глобальні загрози. Хоча світова кліматична політика частково ефективна, поганий сценарій ще залишається реальним. Автори звіту закликають до радикального впровадження змін, зазначаючи, що технологічний потенціал для захисту людства від катастрофи вже існує.