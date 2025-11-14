У Європі понад 30 мільйонів дітей і підлітків мають психічні розлади

При цьому проблеми з ментальним здоров’ям частіше мають дівчата.

У країнах Європи, деяких державах Середнього Сходу та Центральної Азії кожна сьома дитина чи підліток має психічні розлади. Загалом це понад 30 мільйонів людей.

Про це йдеться у звіті Європейського офісу ВООЗ про стан психічного здоров’я дітей та молоді.

У дослідженні проаналізували наявні дані, аби охопити всі 53 країни регіону, до якого зокрема належать Україна, Вірменія, Австрія, Чехія, Франція, Грузія, Ісландія, Казахстан, Польща, Туреччина, Велика Британія та Узбекистан.

Фахівці виявили, що серед населення віком до 19 років психічні розлади має кожен сьомий. У ВООЗ кажуть, що жінки страждають від цих станів непропорційно частіше – проблеми з ментальним здоров’ям має кожна четверта дівчина віком від 15 до 19 років.

При цьому під психічними розладами розуміють психічні розлади, психосоціальні порушення та інші психічні стани, пов’язані зі значним дистресом, порушенням функціонування або ризиком самоушкодження. Автори роботи зауважують, що люди з такими проблемами ментального стану частіше відчувають нижчий рівень психічного добробуту, хоча це не завжди буває так.

Серед дітей та підлітків найпоширенішим видом психічних порушень є розлади тривожності (7,15%). Дещо рідше трапляються: депресивний розлад – 2,01%;

дефіцит уваги або гіперактивність – 1,68%;

розлад поведінки – 1,66%;

розлади аутистичного спектра – 0,95%. Крім того, третина людей віком до 19 років повідомляють про нервозність, дратівливість і труднощі зі сном, а кожен четвертий – про відчуття пригніченості. З 2010 року поширеність психічних розладів зросла на третину (34%), а частка дітей і підлітків, які живуть із тривожністю, майже подвоїлася (збільшилася на 86,66%). Провідною причиною смерті серед молоді віком від 15 до 29 років залишається самогубство. При цьому у ВООЗ наголошують, що показники самогубств знизилися з 2000 року.

Основною причиною тягаря захворювань (вплив проблем зі здоров’ям, підрахований за фінансовими витратами) називають проблеми із психічним здоров’ям і вживання психоактивних речовин.