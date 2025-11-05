Євросоюз пом'якшив кліматичну ціль до 2040 року

Міністри клімату ЄС погодили скорочення викидів на 90% до 2040 року з можливістю використання міжнародних вуглецевих квот.

В середу, 5 листопада, міністри клімату ЄС рано-вранці в середу узгодили послаблену ціль щодо скорочення викидів до 2040 року, прагнучи закріпити угоду до початку саміту ООН COP30 у Бразилії.

Прр це повідомляє агенція Reuters.

Після переговорів, що тривали до пізнього вечора вівторка, міністри затвердили компромісну ціль: скоротити викиди на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року, але дозволивши послаблення на 5% через купівлю вуглецевих квот в інших країнах. Фактично це знижує внутрішню мету ЄС до 85% скорочення викидів.

Крім того, ЄС погодився розглянути у майбутньому можливість використання міжнародних вуглецевих квот для досягнення ще 5% скорочення, а також встановив ціль на 2035 рік — скорочення викидів у діапазоні 66,25–72,5%.

"Встановлення кліматичної цілі – це не просто вибір цифри, це політичне рішення з далекосяжними наслідками для континенту", - підкреслив міністр клімату Данії Ларс Аагаард.

Угода також передбачає відтермінування запуску нового вуглецевого ринку ЄС до 2028 року, щоб врахувати позицію скептично налаштованих країн, зокрема Польщі, Словаччини та Угорщини.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити досягнення цієї мети так, аби зберегти конкурентоспроможність, соціальний баланс і безпеку", - додав він.

Їхня опозиція не змогла заблокувати угоду, яка потребувала підтримки щонайменше 15 із 27 країн-членів.

Завдяки компромісу ЄС зможе представити конкретну кліматичну ціль на COP30, який розпочнеться 6 листопада, де президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з іншими світовими лідерами.