ЗДОРОВ'Я

ЄС може заборонити етанол у дезінфікуючих засобах через ризик раку

21 жовтня 2025, 19:37
Фото: afp.com
Відповідно до внутрішньої рекомендації однієї з робочих груп Європейського агентства з хімічних речовин, етанол слід вважати токсичною речовиною.

Європейський Союз розглядає можливість класифікації етанолу як речовини, що підвищує ризик розвитку раку та ускладнень під час вагітності.

Про це повідомляє Financial Times.

Відповідно до внутрішньої рекомендації однієї з робочих груп Європейського агентства з хімічних речовин, етанол слід вважати токсичною речовиною, що може призвести до обмеження використання спиртовмісних дезінфікуючих засобів для рук та мийних засобів, які широко застосовуються у лікарнях та медичних закладах.

Етанол, який використовується у засобах для гігієни рук, дозволений як безпечний та входить до списку основних лікарських засобів ВООЗ з 1990-х років. Проте, за словами експертів, нове рішення може фактично заборонити більшість таких продуктів у ЄС.

Комітет агентства, який оцінює активні біоцидні речовини, збереться з 24 по 27 листопада, щоб ухвалити рішення про класифікацію етанолу. Після цього рекомендація буде надіслана Європейській комісії для остаточного рішення.

Експерти наголошують, що дезінфекція рук спиртовмісними засобами щороку рятує близько 16 млн людей від інфекцій, які щороку забирають більше життів, ніж малярія, туберкульоз і СНІД разом узяті.

Альтернативи етанолу, такі як ізопропанол, є ще більш токсичними, а повторне використання мила займає більше часу та пошкоджує шкіру. Експерти також зазначають, що індивідуальні винятки для компаній, які бажатимуть продовжувати використання етанолу, будуть обмежені п’ятьма роками та підлягатимуть оцінці у кожному конкретному випадку.

Ніколь Вайні, директор з питань ЄС Міжнародної асоціації мила, мийних засобів та засобів догляду, поставила під сумнів наукову основу внутрішнього звіту агентства, який поки що не був оприлюднений.

Частково популярність етанолу пояснюється його доступністю: його можна виготовити практично з будь-якої сировини, що дозволяє збільшувати постачання у разі потреби, зокрема під час пандемій.

ВООЗЄвросоюзетанолдезінфекція

