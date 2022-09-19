RSS
НОВИНИ

Україна отримала 600 тисяч доз вакцини проти поліомієліту

Ольга
Матарикіна
Допомога від союзників та партнерів України задовольняє насамперед актуальні потреби медзакладів у прифронтовій зоні
Україна отримала 600 тисяч доз вакцини проти поліомієліту Фото: з вільного доступу
Міністерство охорони здоров'я України отримало від закордонних партнерів 600 тисяч доз вакцини проти поліомієліту, а також 70 тисяч доз препаратів проти правця і дифтерії.
 
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
У МОЗ розповіли, що медичну гуманітарну допомогу надали Урядове агентство стратегічних резервів Польщі, компанії Bayer та Merck, а також Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Зазначається, що ці інституції регулярно надають нашій країні підтримку у вигляді медикаментів та обладнання.
 
Від закордонних партнерів надійшла така гуманітарна допомога: 600 тис. доз вакцини проти поліомієліту, 70 тис. доз вакцини проти правця і дифтерії, 10 телемедичних систем (In Touch Health). Також МОЗ отримало 30 холодильників, 146 палет вітамінних комплексів та палету противірусних засобів для системного застосування.
 
Заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич заявила, що допомога від союзників та партнерів України задовольняє насамперед актуальні потреби медзакладів у прифронтовій зоні. Тобто вона є ефективною й адресною. Карчевич висловила подяку міжнародним партнерам за гуманітарну допомогу.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2022 08:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Операція "London Bridge" для поховання Єлизавети ІІ. Свинцева труна, прохання до бджіл та колискова шотландських повстанців для Королеви

Операція "London Bridge" для поховання Єлизавети ІІ. Свинцева труна, прохання до бджіл та колискова шотландських повстанців для Королеви

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.