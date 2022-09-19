Україна отримала 600 тисяч доз вакцини проти поліомієліту

Допомога від союзників та партнерів України задовольняє насамперед актуальні потреби медзакладів у прифронтовій зоні

Міністерство охорони здоров'я України отримало від закордонних партнерів 600 тисяч доз вакцини проти поліомієліту, а також 70 тисяч доз препаратів проти правця і дифтерії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ розповіли, що медичну гуманітарну допомогу надали Урядове агентство стратегічних резервів Польщі, компанії Bayer та Merck, а також Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Зазначається, що ці інституції регулярно надають нашій країні підтримку у вигляді медикаментів та обладнання.

Від закордонних партнерів надійшла така гуманітарна допомога: 600 тис. доз вакцини проти поліомієліту, 70 тис. доз вакцини проти правця і дифтерії, 10 телемедичних систем (In Touch Health). Також МОЗ отримало 30 холодильників, 146 палет вітамінних комплексів та палету противірусних засобів для системного застосування.

Заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич заявила, що допомога від союзників та партнерів України задовольняє насамперед актуальні потреби медзакладів у прифронтовій зоні. Тобто вона є ефективною й адресною. Карчевич висловила подяку міжнародним партнерам за гуманітарну допомогу.