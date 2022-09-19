НОВИНИДопомога від союзників та партнерів України задовольняє насамперед актуальні потреби медзакладів у прифронтовій зоніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала 600 тисяч доз вакцини проти поліомієліту
Фото: з вільного доступу
Міністерство охорони здоров'я України отримало від закордонних партнерів 600 тисяч доз вакцини проти поліомієліту, а також 70 тисяч доз препаратів проти правця і дифтерії.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
У МОЗ розповіли, що медичну гуманітарну допомогу надали Урядове агентство стратегічних резервів Польщі, компанії Bayer та Merck, а також Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Зазначається, що ці інституції регулярно надають нашій країні підтримку у вигляді медикаментів та обладнання.
Від закордонних партнерів надійшла така гуманітарна допомога: 600 тис. доз вакцини проти поліомієліту, 70 тис. доз вакцини проти правця і дифтерії, 10 телемедичних систем (In Touch Health). Також МОЗ отримало 30 холодильників, 146 палет вітамінних комплексів та палету противірусних засобів для системного застосування.
Заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич заявила, що допомога від союзників та партнерів України задовольняє насамперед актуальні потреби медзакладів у прифронтовій зоні. Тобто вона є ефективною й адресною. Карчевич висловила подяку міжнародним партнерам за гуманітарну допомогу.
Раніше повідомлялося, що у Всесвітній організації охорони здоров’я занепокоєні ризиком поширення COVID-19 та поліомієліту в Україні.
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