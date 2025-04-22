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COVID-19

У Німеччині визнано майже 600 випадків шкоди від вакцинації проти COVID-19

22 квітня 2025, 08:48
У Німеччині визнано майже 600 випадків шкоди від вакцинації проти COVID-19
Фото: з вільних джерел
У разі визнання шкоди від вакцинації (не лише проти COVID-19) постраждалі мають право на лікування, реабілітацію або соціальні виплати за рахунок держави, залежно від ступеня тяжкості.

Німецька влада визнала незворотні негативні наслідки вакцинації проти коронавірусу у майже 600 випадках, що становить мізерну частку від усіх щеплень.

Про це повідомило Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За інформацією, отриманою із запитів до органів влади Німеччини, до початку квітня 2025 року було виявлено щонайменше 573 випадки захворювання після вакцинації від коронавірусу.

Загалом до земельних органів влади Німеччини, відповідальних за розгляд скарг на щеплення проти коронавірусу, надійшли понад 14 тисяч заяв про визнання шкоди від щеплень.

Переважна більшість заяв була відхилена, а більш ніж 2000 наразі оскаржуються.

У разі визнання шкоди від вакцинації (не лише проти COVID-19) постраждалі мають право на лікування, реабілітацію або соціальні виплати за рахунок держави, залежно від ступеня тяжкості.

За даними Федерального міністерства охорони здоров'я Німеччини, за час пандемії COVID-19 з грудня 2020 до квітня 2023 року в країні було введено 192,2 мільйона доз вакцини.

Загалом 64,9 мільйона людей у ФРН отримали принаймні одну дозу, 52,1 мільйона людей були вакциновані двічі, 12,7 мільйона отримали більше двох доз, а 18,4 мільйона людей залишилися невакцинованими.

Нагадаємо, США оновили дані стосовно питання пандемії через коронавірус, змінивши минулу офіційну версію щодо походження вірусу SARS-CoV-2. Тепер Вашингтон схиляється до сценарію про витік вірусу з китайської лабораторії.

НімечинавакцинаціяCOVID-19

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