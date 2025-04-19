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COVID-19

Білий дім визнав можливість витоку COVID-19 з китайської лабораторії — оновлено офіційну версію

19 квітня 2025, 11:37
Білий дім визнав можливість витоку COVID-19 з китайської лабораторії — оновлено офіційну версію
джерело aa.com.tr
Між тим в Білому домі стверджують, що даний вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі.

США оновили дані стосовно питання пандемії через коронавірус, змінивши минулу офіційну версію щодо походження вірусу SARS-CoV-2. Тепер Вашингтон схиляється до сценарію про витік вірусу з китайської лабораторії.

Про це повідомляє Білий дім.

Зазначається, що у питанні походження посадові особи охорони здоров'я та ЗМІ неодноразово використовували публікацію "Близьке походження SARS-CoV-2" з метою "дискредитувати теорію витоку з лабораторії" в місті Ухань (Китай). І що висувався начебто інспірований доктором Фаучі "переважний наратив про те, що COVID-19 виник природним шляхом".

Між тим в Білому домі стверджують, що даний вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі.

"Дані показують, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини. Це суперечить попереднім пандеміям, коли було кілька побічних ефектів", - зазначається у висновках, оприлюднених на американському порталі COVID.gov.

Також у Білому домі звертають увагу, що Ухань є місцем розташування "провідної в Китаї дослідницької лабораторії SARS, яка має історію проведення досліджень посилення функцій (зміни генів і перезарядження організму) за неадекватних рівнів біобезпеки".

Крім того, вказує американська сторона, китайські дослідники з Уханьського інституту вірусології (WIV) захворіли на COVID-подібні симптоми восени 2019 року, тобто "за кілька місяців" до того, як світом почала поширюватися ця хвороба.

"Майже за всіма науковими мірками, якби були докази природного походження, вони вже були б відкриті. Але це не так", - вказується на ресурсі.

У Білому домі розповіли, що найвірогіднішим джерелом COVID-19 "є інцидент, пов’язаний з лабораторією, пов'язаний із дослідженням підвищення функції".

"Нинішні державні механізми контролю за цим небезпечним дослідженням посилення функцій є неповними, дуже заплутаними та не мають глобального застосування", - вказується у заяві офіційного Вашингтона.

СШАКитайCOVID-19

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