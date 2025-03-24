Делегації США і росії завершили 12-ти годинні переговори: заява буде завтра

Наразі сторони узгоджують текст спільної заяви.

Переговори між американською і російською делегаціями в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, завершились.

Про це інформує російське агентство РИА Новости.

Вони тривали більш ніж 12 годин.

Проте спільна заява США і рф за підсумками переговорів буде опублікована у вівторок, 25 березня.