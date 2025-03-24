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Делегації США і росії завершили 12-ти годинні переговори: заява буде завтра

24 березня 2025, 21:46
Делегації США і росії завершили 12-ти годинні переговори: заява буде завтра
Колаж zn.ua
Наразі сторони узгоджують текст спільної заяви.

Переговори між американською і російською делегаціями в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, завершились. 

Про це інформує російське агентство РИА Новости.
Вони тривали більш ніж 12 годин. 

Проте спільна заява США і рф за підсумками переговорів буде опублікована у вівторок, 25 березня.

В обід ми писали, що переговори між США і рф в Ер-Ріяді тривають понад 6 годин, але деталі обговорення залишались невідомими.
 
РосіяСШАвійна в Україні

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