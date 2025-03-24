Делегації США і росії завершили 12-ти годинні переговори: заява буде завтра
24 березня 2025, 21:46
Колаж zn.ua
Наразі сторони узгоджують текст спільної заяви.
Переговори між американською і російською делегаціями в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, завершились.
Про це інформує російське агентство РИА Новости.
Вони тривали більш ніж 12 годин.
Проте спільна заява США і рф за підсумками переговорів буде опублікована у вівторок, 25 березня.
В обід ми писали, що переговори між США і рф в Ер-Ріяді тривають понад 6 годин, але деталі обговорення залишались невідомими.