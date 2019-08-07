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Делегація Росії ПА ОБСЄ не визнає "кримську резолюцію" асамблеї

Росія заявила про відсутність кворуму, тоді як з дев'яти представників РФ в залі був тільки один
Російська делегація в парламентській асамблеї ОБСЄ не визнає ухвалену сьогодні підсумкову декларацію 28-ї сесії ПА ОБСЄ із засудженням російської анексії Криму і Севастополя та мілітаризації акваторій Чорного і Азовського морів, а також не вважає її положення обов'язковими для виконання.
Делегація Росії ПА ОБСЄ не визнає "кримську резолюцію" асамблеї Фото: ОБСЄ

"Враховуючи, що ця декларація ухвалена в присутності третини членів асамблеї, ми її не визнаємо і не будемо вважати зобов'язувальним документом для виконання. Більшість явно було не забезпечено, кворуму явно було недостатньо", - заявив член російської делегації, депутат Держдуми Росії Микола Рижак, повідомляє російське інформагентство "ТАСС".

Підсумкова Декларація ПА ОБСЄ включає резолюцію із засудженням російської анексії Криму і Севастополя і мілітаризації акваторій Чорного та Азовського морів. За Люксембурзьку декларацію проголосували 94 парламентарії, 7 осіб проголосували проти. Всього у складі ПА ОБСЄ - 323 члени з 56 парламентів. З російської делегації на голосуванні був присутній тільки один представник.

С повним текстом документа можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, в лютому-березні 2014 року Росія вчинила анексію півострова Крим, захопивши основні урядові будівлі та об'єкти інфраструктури. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що захоплення влади здійснили російські військові.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

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08 07 2019 19:40
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