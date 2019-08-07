Делегація Росії ПА ОБСЄ не визнає "кримську резолюцію" асамблеї
"Враховуючи, що ця декларація ухвалена в присутності третини членів асамблеї, ми її не визнаємо і не будемо вважати зобов'язувальним документом для виконання. Більшість явно було не забезпечено, кворуму явно було недостатньо", - заявив член російської делегації, депутат Держдуми Росії Микола Рижак, повідомляє російське інформагентство "ТАСС".
Підсумкова Декларація ПА ОБСЄ включає резолюцію із засудженням російської анексії Криму і Севастополя і мілітаризації акваторій Чорного та Азовського морів. За Люксембурзьку декларацію проголосували 94 парламентарії, 7 осіб проголосували проти. Всього у складі ПА ОБСЄ - 323 члени з 56 парламентів. З російської делегації на голосуванні був присутній тільки один представник.
С повним текстом документа можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, в лютому-березні 2014 року Росія вчинила анексію півострова Крим, захопивши основні урядові будівлі та об'єкти інфраструктури. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що захоплення влади здійснили російські військові.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського