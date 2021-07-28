НОВИНИЦентри контролю та профілактики захворювань США (CDC) у вівторок видали розпорядження щодо обов’язкового носіння захисних масок на переважній території країни, в тому числі для вакцинованих від COVID-19 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Delta-штам атакує: США повертають масковий режим у приміщеннях
Нові дослідження (щодо поширення штаму Delta – ред.) викликають занепокоєння і, на жаль, вимагають оновлення наших рекомендацій
Фото: Ukrinform
Цей крок є превентивним для запобігання поширенню штаму Delta у Сполучених Штатах, повідомляє Укрінформ.
"Нові дослідження (щодо поширення штаму Delta – ред.) викликають занепокоєння і, на жаль, вимагають оновлення наших рекомендацій", - заявила в цьому зв’язку директор CDC Рошель Валенські.
Вона підкреслила, що новий штам є більш заразним, і були навіть рідкісні випадки, коли вакциновані люди передавали вірус іншим.
Так, за новими правилами, всі люди, в тому числі вакциновані, повинні носити маски у громадських приміщеннях у тих регіонах та округах країни, де зареєстрований "суттєвий" або "високий" рівень захворюваності на COVID-19. Ці регіони охоплюють практично дві третини території США – більшу частину півдня, а також заходу країни. Крім того, носіння масок є обов’язковим для учнів середньої школи – незалежно від їхнього статусу вакцинації.
Водночас у CDC закликають усіх, хто досі не зробив щеплень від COVID-19, пройти процедуру вакцинації. У цьому контексті наголошується, що вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу хвороби, навіть у випадку зі штамом Delta.
Як повідомлялося, у травні в США скасували обов’язкове носіння масок для людей, які отримали повний курс вакцинації.
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