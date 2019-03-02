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"ДемАльянс" підтримав кандидатуру Садового

ДемАльянс" закликав "Громадянську позицію", "Самопоміч", "Силу людей" та інші демократичні партії йти на парламентські вибори спільною командою
З’їзд партії "ДемАльянс" підтримав кандидатуру Андрія Садового на президентських виборах.
"ДемАльянс" підтримав кандидатуру Садового Андрій Садовий. Фото: galfinance.com

Таке рішення було прийнято в неділю, повідомляє прес-служба партії на сторінці у Facebook.

"Делегати з’їзду підтримали Андрія Садового як гідного бути єдиним кандидатом від демократичних сил та закликали вступити в переговори з іншими політичними лідерами, аби до 28 лютого завершити процес об’єднання", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, "ДемАльянс" закликав "Громадянську позицію", "Самопоміч", "Силу людей" та інші демократичні партії йти на парламентські вибори спільною командою.

Нагадаємо, що у виборах президента України-2019 готові взяти участь близько 80% українців, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" у січні.

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03 02 2019 21:57
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