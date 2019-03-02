ПОЛІТИКА НОВИНИЗ’їзд партії "ДемАльянс" підтримав кандидатуру Андрія Садового на президентських виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"ДемАльянс" підтримав кандидатуру Садового
ДемАльянс" закликав "Громадянську позицію", "Самопоміч", "Силу людей" та інші демократичні партії йти на парламентські вибори спільною командою
Андрій Садовий. Фото: galfinance.com
Таке рішення було прийнято в неділю, повідомляє прес-служба партії на сторінці у Facebook.
"Делегати з’їзду підтримали Андрія Садового як гідного бути єдиним кандидатом від демократичних сил та закликали вступити в переговори з іншими політичними лідерами, аби до 28 лютого завершити процес об’єднання", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, "ДемАльянс" закликав "Громадянську позицію", "Самопоміч", "Силу людей" та інші демократичні партії йти на парламентські вибори спільною командою.
Нагадаємо, що у виборах президента України-2019 готові взяти участь близько 80% українців, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" у січні.
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03 02 2019 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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