У виборах готові взяти близько 80% українців, таких показників ніколи не було, – соціолог

"Наші цифри свідчать про те, що зросла мобілізація до виборів"

У виборах президента України-2019 готові взяти участь близько 80% українців, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" у січні.

Про це сказав директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович, повідомляє "Громадське".

"Наші цифри свідчать про те, що зросла мобілізація до виборів. Близько 80% готові взяти участь у виборах, таких показників ніколи не було в опитуваннях. Відповідно, ми бачимо цю мобілізацію, яка робиться фактично за рахунок підтримки Володимира Зеленського і в нього рейтинг росте", - зазначив він.

Нагадаємо, що кандидатів у президенти стало 28. Всього подали документи 59 людей.