ПОЛІТИКА НОВИНИУ виборах президента України-2019 готові взяти участь близько 80% українців, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" у січні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У виборах готові взяти близько 80% українців, таких показників ніколи не було, – соціолог
"Наші цифри свідчать про те, що зросла мобілізація до виборів"
Олексій Антипович. Фото: vlasti.net
Про це сказав директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович, повідомляє "Громадське".
"Наші цифри свідчать про те, що зросла мобілізація до виборів. Близько 80% готові взяти участь у виборах, таких показників ніколи не було в опитуваннях. Відповідно, ми бачимо цю мобілізацію, яка робиться фактично за рахунок підтримки Володимира Зеленського і в нього рейтинг росте", - зазначив він.
Нагадаємо, що кандидатів у президенти стало 28. Всього подали документи 59 людей.
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01 02 2019 19:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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