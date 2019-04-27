Демократу Байдену за добу пожертвували $6,3 млн на виборчу кампанію

Для участі у перших дебатах у червні кандидати повинні отримати пожертви від 65 тисяч різних спонсорів

Колишньому віце-президенту США Джо Байдену, який оголосив про намір балотуватися у президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року, за першу добу пожертвували 6,3 мільйона доларів на виборчу кампанію.

За статистикою 97% всіх пожертв були меншими за 200 доларів. Та додає, що Байден зібрав більше, ніж два його суперники з Демократичної партії. А саме, Берні Сандерс зміг зібрати за першу добу 5,9 мільйона доларів, а Бетто ОРурк — 6,1 мільйона. Про це повідомляє "Громадське".

Для участі у перших дебатах у червні кандидати повинні отримати пожертви від 65 тисяч різних спонсорів. Байден досягнув позначки в перші 12 годин своєї кампанії.

25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір балотуватися у президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року.

76-річний Джо Байден двічі був віце-президентом США при президенті Бараку Обамі, а до того 40 років працював сенатором від штату Делавер.

Свої кандидатури на пост президента США від Демократичної партії вже висунули близько 20 високопоставлених демократів. Серед них Байден найстарший та найдосвідченіший політик.

Це третя боротьба Байдена за пост президентом США. Він балотувався у 1988 і 2008 роках.

Політик стане серйозним конкурентом для демократа Берні Сандерса, який лідирує в багатьох опитуваннях.

Нагадаємо, що колишній віце-президент США Джо Байден у четвер оголосив про намір втретє балотуватися на посаду президента.