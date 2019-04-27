Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Демократу Байдену за добу пожертвували $6,3 млн на виборчу кампанію

Для участі у перших дебатах у червні кандидати повинні отримати пожертви від 65 тисяч різних спонсорів
Колишньому віце-президенту США Джо Байдену, який оголосив про намір балотуватися у президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року, за першу добу пожертвували 6,3 мільйона доларів на виборчу кампанію.
Демократу Байдену за добу пожертвували $6,3 млн на виборчу кампанію кадр з відео

За статистикою 97% всіх пожертв були меншими за 200 доларів. Та додає, що Байден зібрав більше, ніж два його суперники з Демократичної партії. А саме, Берні Сандерс зміг зібрати за першу добу 5,9 мільйона доларів, а Бетто ОРурк — 6,1 мільйона. Про це повідомляє "Громадське".

Для участі у перших дебатах у червні кандидати повинні отримати пожертви від 65 тисяч різних спонсорів. Байден досягнув позначки в перші 12 годин своєї кампанії.

25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір балотуватися у президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року.

76-річний Джо Байден двічі був віце-президентом США при президенті Бараку Обамі, а до того 40 років працював сенатором від штату Делавер.

Свої кандидатури на пост президента США від Демократичної партії вже висунули близько 20 високопоставлених демократів. Серед них Байден найстарший та найдосвідченіший політик.

Це третя боротьба Байдена за пост президентом США. Він балотувався у 1988 і 2008 роках.

Політик стане серйозним конкурентом для демократа Берні Сандерса, який лідирує в багатьох опитуваннях.

Нагадаємо, що колишній віце-президент США Джо Байден у четвер оголосив про намір втретє балотуватися на посаду президента.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2019 13:57
ТЕГИ: вибори, США
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.