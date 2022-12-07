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Демократи остаточно здобули більшість у Сенаті США

07 грудня 2022, 12:00
Демократи остаточно здобули більшість у Сенаті США
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Кандидат від Демократичної партії Рафаель Ворнок переміг у другому турі виборів до Сенату в штаті Джорджія. Це дозволить його партії отримати абсолютну більшість у верхній палаті Конгресу США.

Про це повідомляє CNN.

Завдяки перемозі Ворнока більшість місць у Сенаті залишиться за демократами - 51 проти 49 у Республіканської партії, яка здобула більшість у Палаті представників Конгресу.

Так, 51 місце у Сенаті дає демократам справжню більшість.

Демократи вже здобули контроль над Сенатом, забезпечивши 50 місць минулого місяця, що дозволило б віце-президенту Камалі Харріс голосувати, вирішуючи результати, як вона це робить зараз. Але отримання 51-го місця завдяки перемозі Уорнока приносить важливі переваги для демократів, які керують Сенатом, і для адміністрації президента Джо Байдена.

Тепер партія вступить у 2023 рік зі справжньою більшістю в Сенаті - такою, яка не вимагатиме угоди про розподіл влади, яка діяла протягом останніх двох років у рівномірно розділеній палаті. Ця повна більшість означає, що демократи матимуть більшість у комітетах, що дозволить їм легше просувати кандидатів Байдена.

Раніше повідомлялось, що американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу українцям.

вибориСШАдемократична партія

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