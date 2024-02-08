Демократи прагнуть врятувати допомогу Україні після провалу голосування в Сенаті – FT

Зазначається, що окреме голосування щодо військової допомоги Україні може наразити Джонсона на критику з боку радикальних республіканців.

Палата представників США очікує від Сенату окремого законопроєкту про міжнародну допомогу, який включає Україну, Ізраїль та Тайвань. Проєкт не буде включати змін щодо безпеки кордону США.

Про це повідомляє спікер Палати представників США Майк Джонсон, якого цитує Financial Times.

Джонсон, як зазначає видання, відмовився висловити своє бачення пропозиції Сенату ухвалювати допомогу окремо від змін до імміграційної політики.

"Ми побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу розвиватися, і ми розглянемо його, щойно він буде надісланий (Сенатом, - ред.)", - сказав спікер.

Джонсон додав, що "чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати ці питання по суті, а Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, і всі це знають".

Зазначається, що окреме голосування щодо військової допомоги Україні може наразити Джонсона на критику з боку радикальних республіканців, які виступають проти продовження фінансування допомоги Україні.

Нагадаємо, Сенат США повинен був ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню разом з захистом південного кордону США. За результатами голосування в Сенаті заблокували законопроєкт.

Як зазначається, голосування відбудеться у четвер, 8 лютого.