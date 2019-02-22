Демократи в Конгресі США розробили резолюцію проти "стіни Трампа"

"Дії президента – незаконні і є насильством над нашою Конституцією"

Демократи в Палаті представників США розробили резолюцію, яка обмежує повноваження президента використовувати фонди Міноборони й Мінфіну для побудови стіни на кордоні з Мексикою після оголошення надзвичайної ситуації.

"Дії президента – незаконні і є насильством над нашою Конституцією й, таким чином, над нашою демократією. У нас – не монархія, ми маємо поділ влади в нашій країні", - заявила в цьому зв'язку Пелосі, повідомляє "Укрінформ".

Автором резолюції виступив конгресмен-демократ Хоакін Кастро, водночас його підтримали понад 225 співавторів, в тому числі один республіканець Джастін Амаш. Документ, який охоплює лише одну сторінку, припиняє дію надзвичайної ситуації, оголошеної президентом Дональдом Трампом з метою перерозподілу грошей з інших програм на будівництво прикордонної стіни без затвердження Конгресу.

Хоча серед республіканців також є прихильники ідеї обмежити повноваження президента щодо перерозподілу раніше затверджених Конгресом коштів, видання зазначає, що більшість однопартійців Трампа готові протистояти резолюції.

Голосування резолюції в Палаті представників заплановане на вівторок, після тижневих канікул у Конгресі США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив,15 лютого, підпише постанову про запровадження надзвичайного стану, щоб забезпечити фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.