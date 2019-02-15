Трамп оголосив про введення надзвичайного стану у США для фінансування стіни

"Я підпишу постанову про надзвичайний стан. До таких дій багато разів вдавалися багато президентів з 1977 року, це дає президентові владу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні, 15 лютого, підпише постанову про запровадження надзвичайного стану, щоб забезпечити фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Раніше Конгрес ухвалив бюджет, у якому не передбачалося 5,7 млрд доларів на будівництво, як того хотів Трамп, повідомляє "Громадське".

"Я підпишу постанову про надзвичайний стан. До таких дій багато разів вдавалися багато президентів з 1977 року, це дає президентові владу", - сказав Трамп під час прес-конференції у Білому Домі.

Президент оголосив, що планує зібрати 8 мільярдів доларів.

"Ми всі знаємо, що стіни працюють", - додав він.

Американське законодавство дозволяє президентові у часи кризи ввести надзвичайний стан. Таким чином, його повноваження розширюються - однак спершу він має дати роз’яснення Конгресу, які саме.

"Ми хочемо зробити просту річ: зупинити потік наркотиків у нашу країну, потік кримінальних угруповань", - додав Трамп.

Нагадаємо, що 14 лютого президент США Дональд Трамп планує підписати указ про оголошення надзвичайного стану в країні для забезпечення фінансування стіни на кордоні з Мексикою, заявив лідер більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл.

Додамо, що Сполученим Штатам загрожує можливість повторного припинення фінансування уряду, якщо демократи й республіканці в Конгерсі не домовляться про фінансування обіцянки Трампа щодо зведення нової стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та представники Демократичної партії домовились про тимчасове припинення так званого шатдауну - зупинки роботи уряду і деяких федеральних установ США.

Як IPress.ua повідомляли раніше, мексиканський уряд погодився з планом Адміністрації США, за яким шукачі притулку з території Мексики лишатимуться на території тієї країни, поки їх подання розглядаються відповідними установами США.

Також, Президент США Дональд Трамп дозволив військовослужбовцям на кордоні з Мексикою за необхідності стріляти на ураження по каравану мігрантів.