Трамп планує оголосити надзвичайний стан у США, - сенатор
За словами сенатора, Трамп також підпише компромісну угоду з демократами, інформує CNN.
"Він (Трамп, - ред.) вказав, що готовий підписати законопроект ... Він також оголосить національний надзвичайний стан рівночасно", - сказав Макконнелл.
Сенатор наголосив, що пообіцяв Трампу підтримати оголошення надзвичайного стану. "Тому (звертаюсь, - ред.) до всіх моїх колег, президент підпише законопроект, ми скоро проголосуємо за нього", - сказав він.
Додамо, що Сполученим Штатам загрожує можливість повторного припинення фінансування уряду, якщо демократи й республіканці в Конгерсі не домовляться про фінансування обіцянки Трампа щодо зведення нової стіни на кордоні з Мексикою.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та представники Демократичної партії домовились про тимчасове припинення так званого шатдауну - зупинки роботи уряду і деяких федеральних установ США.
Також, президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.
Додамо, мексиканський уряд погодився з планом Адміністрації США, за яким шукачі притулку з території Мексики лишатимуться на території тієї країни, поки їх подання розглядаються відповідними установами США.
Також, Президент США Дональд Трамп дозволив військовослужбовцям на кордоні з Мексикою за необхідності стріляти на ураження по каравану мігрантів.
Президент США Дональд Трамп у четвер призначив зустріч з представниками Республіканської партії, після того як не став підписувати проект бюджету, в якому були відсутні дані щодо фінансування заходів безпеки на кордоні країни.
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