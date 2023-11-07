Демократи заблокували допомогу Ізраїлю без України

Сьогодні в Сенаті США демократи заблокували намагання республіканців схвалити законопроєкт про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю без передбачених коштів Україні, ухвалений Палатою минулого тижня.

Про це пише Reuters.

Представники більшості в верхній палаті Конгресу США заявили про важливість надання допомоги Україні та Ізраїлю додатково до гумдопомоги, фінансування безпеки кордонів і грошей на протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Це було передбачено в запиті на фінансування в розмірі $106 млрд, який президент Джо Байден направив до Конгресу того місяця.

Демократи звинуватили республіканців в тому, що ті грають у політику через події в Ізраїлі, адже прив’язують допомогу йому до скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів США.

"Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і наші союзники в Ізраїлі", - сказала сенатор Петті Мюррей, яка очолює бюджетний комітет Сенату.

Ми писали, що в п’ятницю Палата представників США схвалила закон про допомогу Ізраїлю без України.