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Палата представників США схвалила закон про допомогу Ізраїлю без України

03 листопада 2023, 10:03
Палата представників США схвалила закон про допомогу Ізраїлю без України
Фото: wikipedia.org
Мова йде про підтримку на суму ₴14,3 млрд.

Про це пише CNN.

В проекті немає згадок про Україну, попри прохання Байдена обʼєднати допомогу Єрусалиму та Києву. 

В Палаті представників Конгресу США під час голосування проект підтримали 226 членів палати. Голоси проти віддали 196 осіб.

Демократи пропонували обʼєднати допомогу Ізраїлю та Україні. 

В Сенаті є двопартійна підтримка допомоги Ізраїлю і подальшої підтримки України, але в Палаті представників багато республіканців виступають проти цього кроку, що продукує розбіжності між двома палатами.

"Сенат не розглядатиме цю глибоко помилкову пропозицію республіканської Палати представників" - сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

"Натомість ми працюватимемо разом над нашим двопартійним пакетом екстреної допомоги, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, конкуренцію з урядом Китаю та гуманітарну допомогу Газі", - додав він.

Проте вчора Білий дім заявив, що Байден накладе вето на закон про допомогу Ізраїлю без України.

 

СШАІзраїльУкраїнаКонргрес

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