Демократи занепокоєні дебатами Гарріс і Трампа – The Hill

Республіканці також нервують щодо виступу Трампа.

Демократи в приватних розмовах визнають зростання занепокоєння з приводу дебатів між кандидатом у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс і її республіканським суперником Дональдом Трампом, оскільки те, як Гарріс виступить, може мати велике значення для її позицій на виборах.

Про це повідомляє The Hill.

Чотири роки тому Гарріс зустрічалася на дебатах із колишнім віцепрезидентом Майком Пенсом, і ті дебати, можливо, найбільше запам'яталися мухою, яка сіла Пенсу на голову.

Публічні виступи Гарріс були чітко сплановані з того часу, як президент США Джо Байден вийшов із перегонів, а довгий вечір за трибуною лише з блокнотом, ручкою і пляшкою води — це низка невизначеностей, які змушують демократів нервувати.

За словами стратега Демократичної партії Рея Заккаро, демократи усвідомлюють, що дебати з високими ставками можуть бути "катастрофічними або монументальними" після того, як невдалий виступ на дебатах із Трампом підірвав кампанію Байдена з переобрання.

Заккаро каже, що демократи нервово очікують на дебати, знаючи, що година на сцені може сформувати або зламати кандидата.

Стратег додав, що Гарріс, колишній прокурор і сенатор, яка брала участь у слуханнях щодо затвердження судді Верховного суду Брета Кавано, має інструменти для того, щоб показати відмінний виступ. Але він зазначив, що іноді на дебати можуть вплинути такі, здавалося б дрібниці, наприклад, коли кандидат дивиться на годинник, як колишній президент Джордж Буш-молодший у 1992 році, або голосно зітхає, як Альберт Гор у 2000 році.

За словами Заккаро, Гарріс під час своєї виборчої кампанії ще не показала “магії” в спонтанних умовах, яка зробила колишнього президента Барака Обаму зіркою в 2008 році. Частково це пов'язано з тим, що її команда ретельно контролює публічні виступи.

Сенатор-демократ, який говорив на умовах анонімності, сказав, що в партії зростає занепокоєння перед виходом Гарріс на сцену.

"Якщо ви свідомий, поінформований демократ, ви нервуєте. А як інакше? Всі ці хиткі штати, що мають 48%-48%, 49%-49%, і там є велика підтримка Трампа, яка здається незрозумілою, але вона є", - сказав сенатор, додавши, що погляд виборців на економіку є одним із факторів.

"Так, я хвилююся. Я думаю, вона буде підготовлена настільки добре, наскільки це можливо, і вони (команда Гарріс - ред.) пропрацюють всі можливі сценарії того, що Трамп може сказати або зробити на сцені. Я вважаю, найважливіше в цих дебатах - мати три дійсно хороші репліки", - сказав законодавець.

Гарріс повністю усвідомлює високі ставки дебатів та провела кілька днів у готелі Omni William Penn в Пітсбурзі, щоб підготуватися до "словесного поєдинку" з Трампом.

Підготовкою Гарріс керує Карен Данн — колишня радниця Гілларі Клінтон. Клінтон, як відомо, брала участь у трьох дебатах проти Трампа під час виборів 2016 року.

Команда Гарріс також запросила колишнього старшого радника Клінтон Філіпа Рейнса зіграти роль Трампа на тренуваннях та, щоб посилити реалістичність, його навіть попросили одягнути відповідний костюм і червону краватку.

Інші стратеги Демократичної партії вважають, що Гарріс буде на шляху до перемоги над Трампом на виборах 5 листопада, якщо зможе “пройти” дебати, не припустившись серйозних помилок і не залишивши виборцям сумнівів щодо її лідерського бачення.

Виступ Гарріс буде важливим зокрема і для того, щоб заявити про себе перед білим робітничим класом у ключових штатах, що вагаються, таких як Мічиган, Вісконсин і Пенсильванія. Ці штати складають “блакитну стіну”, на яку розраховують демократи, щоб перемогти Трампа.

Республіканці тим часом висловили власне занепокоєння щодо виступу Трампа на дебатах. Деякі відомі стратеги закликають його триматися поставлених запитань і уникати особистих нападок, які можуть показати його грубим задиракою та ще більше відштовхнути жінок-виборців.

Дебати Гарріс і Трампа відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC і триватимуть 90 хвилин із двома рекламними перервами.