Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Демократична партія США розпочала голосування за кандидата в президенти Камалу Гарріс

01 серпня 2024, 18:43
Демократична партія США розпочала голосування за кандидата в президенти Камалу Гарріс
Фото: Getty Images
Кандидатом має стати нинішній віцепрезидент Камала Гарріс, оскільки конкурентів у неї немає.

Сьогодні, 1 серпня, в США делегати від Демократичної партії почали голосувати за висунення свого кандидата на вибори президента. 

Про це повідомляє The New York Times.

Участь в онлайн-голосуванні візьмуть близько 4000 делегатів від Демократичної партії.

Згідно з правилами Національного комітету Демократичної партії, президентська кампанія Гарріс - і будь-хто, хто хоче кинути їй виклик - повинен був подати документи й отримати цифрові підписи принаймні від 300 делегатів, причому не більше 50 від одного штату, до 30 липня.

Жоден претендент не досяг цього порогу, щоб оскаржити номінацію Гарріс, і на цей час лише вона відповідає вимогам. Жоден відомий демократ не виступив, щоб кинути їй виклик.

За кілька днів після того, як президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло, Гарріс підтримали понад 3000 із 4000 делегатів. У підсумку вона зібрала 3923 підписи делегатів протягом відбіркового періоду.

Як проходитиме віртуальне поіменне голосування 

Делегати голосуватимуть через онлайн-платформу. Після початку поіменного голосування кожен делегат з правом голосу отримає персоналізовану форму з водяним знаком, щоб віддати свій голос.

Потім Нацкомітет Демократичної партії підрахує голоси та надасть повні результати після завершення поіменного голосування. 

Нагадаємо, що цього місяця президент США Джо Байден, який був основним опонентом його попередника Дональда Трампа, зняв свою кандидатуру з передвиборчої перегонів за президентське крісло.

На заміну собі він запропонував демократам підтримати кандидатуру нинішнього віцепрезидента США Камали Гарріс. Зауважимо, що Гарріс ще до висунення своєї кандидатури мала рейтинг в більш як 45% виборців.

Нагадаємо, колишній президент Трамп і віцепрезидент Гарріс провели тиждень, обмінюючись різкими висловлюваннями щодо перспективи загальних передвиборчих дебатів, причому Гарріс посилила тиск на Трампа, щоб той зустрівся з нею віч-на-віч. 

Вибори в СШАдемократиКамала Гарріс

Останні матеріали

Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється