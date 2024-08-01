Гарріс посилює тиск на Трампа щодо дебатів – The Hill

Представники Гарріс і Трампа заявили, що дебати, ймовірно, відбудуться, але відзначили, що їхній час і формат можуть бути змінені.

Колишній президент Трамп і віцепрезидент Гарріс провели тиждень, обмінюючись різкими висловлюваннями щодо перспективи загальних передвиборчих дебатів, причому Гарріс посилила тиск на Трампа, щоб той зустрівся з нею віч-на-віч. Останніми днями Трамп все частіше відмовляється від перспективи дебатів з Гарріс. Минулого тижня він вперше заявив журналістам, що "безумовно" піде на дебати з віцепрезидентом, після чого його кампанія відмовилася брати участь у дебатах, поки вона не стане офіційним кандидатом.

Про це зазначає газета The Hill.

"Небажання колишнього президента взяти на себе зобов'язання щодо дебатів дало можливість кампанії Гарріс перейти в наступ і зачепити Трампа за живе, виставивши його таким, який боїться вийти на сцену з віцепрезидентом і колишнім прокурором", — йдеться в газеті.

Представники обох сторін кажуть, що дебати, швидше за все, відбудуться, але визнають, що час і формат можуть змінитися. Кампанії Трампа і Байдена домовилися про проведення дебатів 10 вересня на телеканалі ABC News, але Трамп припустив, що зміна кандидата на чолі списку Демократичної партії дала йому можливість наполягати на змінах, які можуть стосуватися ведучого або формату дебатів.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що вона ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою.