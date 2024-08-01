Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Гарріс посилює тиск на Трампа щодо дебатів – The Hill

01 серпня 2024, 15:20
Гарріс посилює тиск на Трампа щодо дебатів – The Hill
з вільних джерел
Представники Гарріс і Трампа заявили, що дебати, ймовірно, відбудуться, але відзначили, що їхній час і формат можуть бути змінені.

Колишній президент Трамп і віцепрезидент Гарріс провели тиждень, обмінюючись різкими висловлюваннями щодо перспективи загальних передвиборчих дебатів, причому Гарріс посилила тиск на Трампа, щоб той зустрівся з нею віч-на-віч. Останніми днями Трамп все частіше відмовляється від перспективи дебатів з Гарріс. Минулого тижня він вперше заявив журналістам, що "безумовно" піде на дебати з віцепрезидентом, після чого його кампанія відмовилася брати участь у дебатах, поки вона не стане офіційним кандидатом.

Про це зазначає газета The Hill.

"Небажання колишнього президента взяти на себе зобов'язання щодо дебатів дало можливість кампанії Гарріс перейти в наступ і зачепити Трампа за живе, виставивши його таким, який боїться вийти на сцену з віцепрезидентом і колишнім прокурором", — йдеться в газеті.

Представники обох сторін кажуть, що дебати, швидше за все, відбудуться, але визнають, що час і формат можуть змінитися. Кампанії Трампа і Байдена домовилися про проведення дебатів 10 вересня на телеканалі ABC News, але Трамп припустив, що зміна кандидата на чолі списку Демократичної партії дала йому можливість наполягати на змінах, які можуть стосуватися ведучого або формату дебатів.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що вона ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою.

Дональд ТрампдебатиВибори в СШАКамала Гарріс

Останні матеріали

Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється