Трамп каже, що Гарріс вдає із себе чорношкіру, щоб сподобатися виборцям. Віцепрезидентка відреагувала

Трамп стверджував, що Гарріс в минулому лише просувала своє індіанське походження.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що вона ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою.

Про це він заявив на зібранні Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго.

За словами колишнього президента США, Камала Гарріс лише нещодавно почала вдавати із себе чорношкіру, аби завоювати прихильність афроамериканців, хоча раніше ідентифікувала себе як індійку.

"Я не знав, що вона чорношкіра, поки кілька років тому вона випадково не стала чорношкірою і тепер хоче, щоб її знали як чорношкіру. Тож я не знаю, чи вона індіанка, чи вона чорношкіра", – сказав Трамп.

При цьому Трамп кілька разів перекрутив ім’я віцепрезидентки, вимовляючи його з наголосом на другому складі, тоді як англійською наголос має стояти на першому.

До того ж, кандидат у президенти на заході відразу вступив у полеміку з ведучими – журналістками Fox News, ABC та Semafor. Одну з них він звинуватив у тому, що поставила "жахливе", "грубе" й "ганебне" запитання, коли вона доволі прямолінійно поцікавилася, що він зробив для чорношкірих американців. "Я люблю чорношкіре населення цієї країни. Я так багато зробив для чорношкірого населення цієї країни. Я був найкращим президентом для чорного населення від часів Авраама Лінкольна", – заявив Трамп. Віцепрезидентка США Камала Гарріс відреагувала на слова кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа про її расову приналежність, назвавши висловлювання "старим шоу". Про це повідомляє CNN. "Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу – розкол і неповага. Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще", – йдеться у заяві.

Віцепрезидентка зауважила, що"американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду" й "не реагує на ворожість і гнів".