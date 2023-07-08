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ПОЛІТИКА

День агресії рф коштує 4 млрд грн української екології

08 липня 2023, 20:19
День агресії рф коштує 4 млрд грн української екології
Фото: з вільних джерел
Наразі обсяг збитків для екології становить уже 2 трлн гривень.

Про те, скільки коштує один день російської агресії українській екології розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 
"1 день великої війни = 102 млн євро або 4 млрд гривень збитків довкіллю. І це без урахування екоциду рф на Каховській ГЕС. Сьогодні – 500 днів повномасштабного вторгнення рф в Україну. Кожен день ми втрачаємо людей, ресурси, природні багатства", - каже міністр екології.

Також глава відомства відзначає, що Державна екологічна інспекція України кожен день фіксує руйнування довкілля від бойових дій. І, за словами Стрілця, цифри збитків жахають. Наразі обсяг збитків для екології становить уже 2 трлн гривень. Водночас міністр каже, що обрахунки тривають.

росія заплатить за кожен день цієї війни. За кожне спалене дерево. Кожен спаплюжений клаптик української землі. Для цього ми обʼєднуємося з усім цивілізованим світом та працюємо над визнанням екоциду у міжнародному законодавстві”, - підкреслює міністр.

Раніше повідомлялось, що прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС сягнули $2 мільярдів.

збиткивійнаекологіярф тероризм

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