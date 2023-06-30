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ПОЛІТИКА

Прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС сягнули $2 мільярдів – Мінекономіки

30 червня 2023, 13:26
Прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС сягнули $2 мільярдів – Мінекономіки
Джерело: hromadske
Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.

Прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС складають понад $2 мільярдів.

Про це повідомили у Міністерстві економіки і KSE Institute.

За їхніми даними, збитки через трагедію на Каховській ГЕС такі:

- Житлове господарство: $950 мільйонів збитків. Попередньо у зону підтоплення потрапили близько 20 — 30 тисяч будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області.

- Енергетика: $624 мільйони збитків. Каховська гідроелектростанція зруйнована і не підлягає відновленню, загальні збитки сектору сягають $586 мільйонів. На побудову нової ГЕС потрібно близько $1 млрд.

- Транспортна інфраструктура: $311 млн збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг.

- Промисловість: $105 мільйонів збитків. Затоплено 28 великих промислових обʼєктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра.

- Сільське господарство: $25 мільйонів збитків.

- Довкілля та екологія втратила $1,5 мільярдів. Під час вибуху дамби витекло 150 тонн нафти. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий норми.

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що кілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю можуть бути втрачені, через затоплення та неможливість зрощування.

За даними НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.

Каховсьа ГЕСзбиткирф тероризм

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