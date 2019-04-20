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День "мінувань" в Одесі: тепер вибухівку шукають у ТЦ, лікарні та кінотеатрі

"Повідомлення про мінування надійшли на їхні електронні адреси. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Вживаються заходи щодо евакуації громадян"
В Одесі правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування Міської клінічної лікарні, торгівельного центру та кінотеатру.
День "мінувань" в Одесі: тепер вибухівку шукають у ТЦ, лікарні та кінотеатрі Фото: Національна поліція

Інформація про замінування лікарні у Малиновському районі міста надійшла о 17:14, повідомили у відділі комунікації поліції Одещини.

"На місце події направлені спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативна група відділу поліції та працівники територіального підрозділу ДСНС", - повідомили правоохоронці. 

Станом на 18:50 лікарню та прилеглу до неї територію було перевірено, вибухових пристроїв та речовин не виявлено. 

"Під час перевірки було евакуйовано 364 пацієнти та 50 працівників медзакладу. Лікарня працює у штатному режимі", - заявили у поліції. 

Згодом правоохоронці отримали повідомлення про замінування ТЦ та кінотеатру, що розташовані на пр.Небесної сотні та вул.Варненській.

"Повідомлення про мінування надійшли на їхні електронні адреси. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Вживаються заходи щодо евакуації громадян", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що у Києві з центрального залізничного вокзалу поліція евакуювала пасажирів та співробітників через анонімне повідомлення про замінування

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20 04 2019 21:39
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