День "мінувань" в Одесі: тепер вибухівку шукають у ТЦ, лікарні та кінотеатрі
Інформація про замінування лікарні у Малиновському районі міста надійшла о 17:14, повідомили у відділі комунікації поліції Одещини.
"На місце події направлені спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативна група відділу поліції та працівники територіального підрозділу ДСНС", - повідомили правоохоронці.
Станом на 18:50 лікарню та прилеглу до неї територію було перевірено, вибухових пристроїв та речовин не виявлено.
"Під час перевірки було евакуйовано 364 пацієнти та 50 працівників медзакладу. Лікарня працює у штатному режимі", - заявили у поліції.
Згодом правоохоронці отримали повідомлення про замінування ТЦ та кінотеатру, що розташовані на пр.Небесної сотні та вул.Варненській.
"Повідомлення про мінування надійшли на їхні електронні адреси. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Вживаються заходи щодо евакуації громадян", - йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, що у Києві з центрального залізничного вокзалу поліція евакуювала пасажирів та співробітників через анонімне повідомлення про замінування.
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